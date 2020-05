FIOD: Nieuwe aanpak moet coronafraude in de kiem smoren

100 miljoen voor beademings­ap­pa­ra­ten; duizenden systemen voor mogelijke tweede corona-golf

7:00 BEST - 100 miljoen euro heeft Nederland in een paar weken tijd uitgegeven aan beademingsapparaten die voorlopig nog niet worden gebruikt. Maar in de strijd tegen het corona-virus speelt de overheid op veilig en geldt voorlopig kopen kopen kopen, zei minister Van Rijn donderdag tijdens een werkbezoek aan Demcon in Best waar in een paar weken tijd een nieuw beademingsapparaat werd gebouwd.