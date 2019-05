Fiscus krijgt record van 9,5 miljoen aangiften binnen

Bijna een half miljoen Nederlanders (470.000 mensen) deden op 1 maart meteen aangifte: dat is dag dat de aangifte online beschikbaar komt. Veel gegevens zijn daarin al vooraf door de fiscus ingevuld. Late verzenders waren er ook: dinsdag 30 april, de laatste dag van de aangifteperiode, kwamen er nog eens 340.000 aangiften binnen.



99 procent van de belastingplichtigen verstuurde de aangifte digitaal. De Belastingtelefoon had het in maart en april iets minder druk dan vorig jaar. Er kwamen 769.000 telefoontjes binnen, dat zijn er 21.000 minder dan in 2018. Via Twitter en Facebook kreeg de fiscus 2800 berichten; vorig jaar waren dat er 4500.



Inmiddels is de Belastingdienst al gestart met het opleggen van definitieve aanslagen. Wie voor 1 april aangifte deed, krijgt voor 1 juli bericht. Tot nu toe zijn er al 1,3 miljoen voorlopige en definitieve aanslagen verzonden.