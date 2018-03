Fiscus mag niet optreden tegen peperdure nep Belastingtelefoon

De Consumentenbond waarschuwde er twee jaar terug al voor, maar het probleem is nog steeds niet opgelost. Typ in Google bijvoorbeeld 'Belastingtelefoon' in en je vindt naast de officiële vraagbaak van de fiscus het nepnummer 0900-1733 van ene 'Belastingtelefoon.info'. Voor 1,60 euro per minuut verbindt die door met de echte Belastingtelefoon.



Een ander nummer is 0900-8044 van Belasting-geld.nl ('90 cent per minuut met een maximum van 180 euro') Eerder probeerden handige ondernemers via het nummer 0900-8628 hetzelfde kunstje te flikken, eveneens voor 90 cent per minuut. Dat nummer is inmiddels niet meer bereikbaar.



De Belastingdienst en de Consumentenbond zijn op de hoogte van de fake-nummers, maar zeggen niks te kunnen beginnen. ,,Wij hebben dit juridisch door onze experts uit laten zoeken en zij zeggen dat er momenteel niet tegen op te treden valt", zegt woordvoerder André Karels.