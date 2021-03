Fitnessbedrijf VS in shock: kindje overlijdt op loopband, ouders in brief gewaarschuwd

In de Verenigde Staten is een kindje om het leven gekomen, nadat hij van een loopband was gevallen. Het Amerikaanse fitnessbedrijf Peloton reageert in een verklaring geschokt en adviseert ouders om kinderen weg te houden van haar machines. In de handleiding wordt daar al voor gewaarschuwd. Een Amerikaanse toezichthouder op consumentenproducten doet onderzoek naar het dodelijke incident.

Peloton is een Amerikaans bedrijf dat fietsen, loopbanden en abonnementen op online begeleiding verkoopt om thuis te kunnen sporten. Het bedrijf is wereldwijd enorm gegroeid nu mensen op zoek zijn naar alternatieve manieren om te oefenen tijdens lockdowns en sluitingen van sportscholen. Maar door een dodelijk incident met een jong kind hangt er momenteel een zwarte sluier over al het succes.

Verklaring

In een schriftelijke verklaring, die gister is verstuurd naar duizenden klanten, erkent CEO John Foley dat een jong kind is overleden als gevolg van een incident met een van zijn producten. Het gaat om de Tread Plus, een hoogtechnologische loopband die ontworpen en getest is door sporters ouder dan zestien jaar. De loopband lijkt erg op andere traditionele loopbanden, maar het verschil is het grote scherm dat sporters toegang geeft tot trainingen en online sessies.

Peloton weigert details te verstrekken over het kind en benadrukt dat het om een zeldzaam incident gaat. Maar volgens het goed ingevoerde Bloomberg wordt in een ander rapport melding gemaakt van een tweede, afzonderlijk incident met dezelfde loopband. Hierbij raakte een driejarige jongen zwaargewond aan het hoofd, nadat hij vast kwam te zitten onder de loopband. Het slachtoffer zal volledig herstellen.

Quote Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van Peloton-fitnessap­pa­ra­tuur John Foley, Fitnessbedrijf Peloton

Schok en verdriet

De vraag rijst nu op of de producten van Peloton veilig genoeg zijn. Volgens directeur Foley mankeert er niets aan de loopbanden, maar moeten kinderen uit voorzorg wel uit de buurt blijven van de machines. ,,We ontwerpen en bouwen al onze producten met het oog op veiligheid. Maar om ervoor te zorgen dat u en uw gezinsleden veilig blijven met Peloton-producten bij u thuis, hebben we uw hulp nodig”, schreef hij in de brief aan klanten. ,,Houd kinderen en huisdieren te allen tijde uit de buurt van Peloton-fitnessapparatuur. Controleer voordat u met een training begint of de ruimte rondom uw Peloton-fitnessapparatuur vrij is.”

Peloton is uit respect voor de nabestaanden niet van plan om nog verder aandacht aan het drama te besteden. ‘Er zijn geen woorden om de schok en het verdriet uit te drukken die iedereen bij Peloton voelt als gevolg van deze vreselijke tragedie’, aldus de CEO. ‘Hoewel we slechts een handvol incidenten kennen waarbij de Tread Plus betrokken is en waarbij kinderen gewond zijn geraakt, is elk incident verwoestend voor ons allemaal in Peloton, en ons hart gaat uit naar de betrokken families’. Het bedrijf onderzoekt momenteel ‘manieren om onze waarschuwingen over deze kritieke veiligheidsmaatregelen te versterken om hopelijk toekomstige ongevallen te voorkomen’, voegt de directeur eraan toe.

Meldingen

In de Verenigde Staten zijn naar schatting 22.500 loopband gerelateerde verwondingen behandeld op de spoedeisende hulpafdelingen. Daarvan waren ongeveer 2000 slachtoffers onder de acht jaar, zo weet de BBC. Tussen 2018 en 2020 zijn er bijna twintig meldingen van sterfgevallen binnengekomen die verband hielden met het gebruik van een loopband. Eén van de slachtoffers was amper vijf jaar oud.

Het is overigens niet voor het eerst dat Peloton in het nieuws komt vanwege vermoedelijk technische mankementen. In oktober 2020 werden 27.000 hometrainers teruggehaald, omdat er tijdens het gebruik pedalen afbraken. Dit zou een verhoogd risico geven op snijwonden. De Amerikaanse toezichthouder ontving zestien meldingen van gebruikers die gewond raakten aan hun been. Vijf van hen hadden dringend medische zorg nodig, zoals hechtingen aan het onderbeen.

Voor zover bekend wordt de Tread Plus van Peloton niet in Nederland te koop aangeboden.

