Fleur en Jasper van Zandbeek zijn ‘frontvrouw en drummer’ van prijzen winnend Zandbeek in Eindhoven

Het zijn jaren van uitersten voor Zandbeek. Twee dagen voor het overlijden van oprichter Willem van Zandbeek in september vorig jaar wist het bedrijf dat het zou worden uitgeroepen tot beste marketingadviesbureau van Nederland. ,,Ik heb het hem nog in zijn oor kunnen fluisteren. Het was een enorm contrast, maar ook heel fijn. De prijs voelde als een aanmoediging om door te gaan", kijkt zoon Jasper van Zandbeek (39) terug.