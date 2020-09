‘Flink minder’ bedrijven doen beroep op overheidsmiljoenen voor coronacrisis

Testament voor 199 euro? Kruidvat gooit diensten notaris in de aanbieding

25 augustus Een opvallende nieuwe aanbieder van testamenten en samenlevingscontracten: drogisterijketen Kruidvat. Sinds maandag kun je niet alleen luiers, douchegel of scheermesjes via de webshop van het Kruidvat bestellen, maar ook een wilsverklaring of samenlevingscontract à 199 euro. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) kijkt met argusogen naar de nieuwe speler in de markt: ,,Als er maar zorgvuldig wordt gehandeld.’’