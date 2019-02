Flinke loonsverhoging voor de 150.000 werknemers in de metaal na stakingsgolf bij ASML, DAF, VDL en Fokker

Honderd procent zekerheid over de goede afloop is er nog niet, de nieuwe cao betreft een principeovereenkomst. De achterban van vakbonden FNV, CNV, De Unie en VHP2 moet nog instemmen met het onderhandelingsresultaat, maar de kans dat de leden akkoord gaan, lijkt groot.



In het akkoord is een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Werknemers krijgen er vanaf 1 februari met terugwerkende kracht 3,5 procent loon bij. Daar komt in augustus 58 euro bruto bij, en begin volgend jaar 116 euro bruto. Minimaal 3000 uitzendkrachten ontvangen bovendien een vast contract. Afspraken zijn verder gemaakt om oudere werknemers korter te laten werken met behoud van pensioenrechten.



De metaalsector kampte sinds juni vorig jaar met talloze stakingen. Tot vrijdagochtend voerden werknemers actie bij onder andere Scania. De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers. Eind november drongen 150 metaalwerkers zelfs de burelen van werkgeversclub FME binnen. Vakbond FNV sprak van een ‘sit-in’, maar het FME-personeel ervoer de protestactie als intimiderend.