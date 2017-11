Flow Traders onder druk op Damrak

Opening lakstraat DAF België van 100 miljoen euro

13 november WESTERLO - Dat DAF Trucks behalve een Eindhovens ook een Belgisch bedrijf is werd maandag benadrukt tijdens de opening van de nieuwe lakstraat voor truckcabines in Westerlo. „We hebben 100 miljoen euro geïnvesteerd in deze faciliteit”, zei bestuursvoorzitter Mark Piggot van moederbedrijf Paccar. „Honderd miljoen euro!!”, herhaalde hij op luide toon toen applaus even uitbleef.