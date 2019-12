Fluke in Son met 380 mensen naar 10.000 m2 in BIC Eindhoven

Met de verhuizing maakt Fluke een einde aan het werken op vijf verschillende plekken in Nederland, waarvan vier in Son. Alle activiteiten worden gebundeld op ruim 10.000 vierkante meter in BIC, waarvan ongeveer een derde deel opslag faciliteiten. Het bedrijf krijgt daarnaast in het bedrijvengebouw van Brainport Industries de beschikking over laboratoriumruimtes en kantoorruimte. Daarnaast komt er een moderne showroom die grenst aan het centrale Atrium van BIC.

Fluke is een dochter van Fortive Corporation, een multinational waarvan het hoofdkantoor in Everett, Washington, VS is gevestigd. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Azië en Nederland bevinden zich productiecentra. Er zijn verkoop- en servicepunten in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Fluke beschikt over geautoriseerde distributiekanalen en vertegenwoordigingen in meer dan 100 landen over de gehele wereld. Bij de onderneming werken wereldwijd ongeveer 2400 mensen.