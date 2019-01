Flying Tiger stunt weer: vier dagen lang alles te koop voor twee euro

Dat is twee keer zo duur als tijdens de verkoopstunt van de keten in oktober 2018, toen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in Nederland alle producten in de winkel voor 1 euro over de toonbank gingen. De actie leidde tot grote drukte in de winkels. In een filiaal op het Binnenwegplein in Rotterdam braken zelfs ongeregeldheden uit. In de rij voor de deur werd flink gescholden, geduwd en getrokken. De politie moest eraan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.