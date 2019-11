FNV brengt misstanden bij transportbedrijf De Rooy in Son voor de rechter

EINDHOVEN - Transportbedrijf De Rooy in Son zou Oekraïense, Roemeense, Turkse en Poolse vrachtwagenchauffeurs weken tot maanden in hun cabine laten bivakkeren, terwijl dat al sinds begin 2018 verboden is. De FNV vraagt daarom de rechter om de inspectie te dwingen in te grijpen.

Volgens bestuurder Edwin Atema van de FNV overtreedt De Rooy de rij- en rusttijdenwetgeving op grove wijze, maar weigert de Inspectie Leefomgeving en Transport adequaat in te grijpen. Volgens hem circuleren er in ruime mate rapporten over de overtredingen. „Wij willen de rechter vragen om de inspectie te dwingen desnoods trucks van De Rooy aan de ketting te leggen, totdat het bedrijf zich wel aan de regels houdt.”

450 trucks op de weg

De Rooy is een transporteur gespecialiseerd in het vervoer van trucks van verschillende merken, waaronder die van DAF Trucks. Het bedrijf heeft meer dan 450 eigen trucks op de weg in Europa, Rusland en het midden-oosten.

Gisteren zou de rechtszaak dienen, maar deze werd uitgesteld tot 12 december. Volgens Atema is weekendverblijf in de cabine sinds begin 2018 verboden in Europese landen. „Maar bij De Rooy hoort dat kennelijk bij het businessmodel. De rij- en rusttijdenbesluiten zijn er om chauffeurs te beschermen en ook andere weggebruikers. Door op die manier chauffeurs te laten rijden wordt het verkeer ernstig in gevaar gebracht.”

Verzocht een inval te doen

Volgens Atema heeft de FNV De Rooy vorig jaar ook al aangesproken op overtreding van de regels. „We hebben toen de inspectie verzocht een inval te doen bij het bedrijf. Blijkbaar is dat ook gebeurd, maar was het bedrijf van tevoren hierover getipt. Daardoor zijn er volgens ons te weinig maatregelen genomen door de inspectie.”

Die inval was al op 19 januari volgens Een Vandaag, die meldt het inspectierapport in bezit te hebben. Daarin staat volgens de actualiteitenrubriek dat de directie van De Rooy toegaf dat er chauffeurs in de weekeinden tegen de regels in de cabine blijven. Het rapport maakt verder duidelijk dat de administratie van rij- en rusttijden een rommeltje is en dat er werd gefraudeerd met chauffeurspassen.

Uurloon van 10 zloty

In een groot onderzoek vorig jaar haalde FNV ook al De Rooy aan als voorbeeld van een transportbedrijf dat regels overtreedt. De bond laat in een reportage op Youtube zien dat De Rooy Roemeense chauffeurs met een Pools contract laat rijden met een uurloon van 10 zloty, ofwel 2,33 euro. Zo’n 500 chauffeurs zouden in dienst zijn bij de vestiging van De Rooy in Warschau, die niet meer dan een postadres bleek te zijn.