FNV: er komen acties bij PostNL

Lichte DAF LF weer Fleet Truck of the Year in Groot-Brittannië

14:27 EINDHOVEN - Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de DAF's lichte model LF door het Commercial Fleet magazine in Groot-Brittannië uitgeroepen tot ‘Fleet Truck of the Year’. Het is voor DAF de vijfde titel die het merk dit jaar in Europa in de wacht sleept.