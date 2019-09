FNV houdt vast aan looneis van 5 procent: ‘Top profiteert, mensen die het werk doen minder’

Traditiegetrouw komt de vakbond een dag voor Prinsjesdag met zijn looneis, waarmee de FNV de onderhandelingen voor de nieuwe cao's in gaat. Dit jaar is die wederom op vijf procent vastgesteld. Behalve die verhoging wil de vakbond realiseren dat binnen drie jaar iedereen minimaal veertien euro per uur verdient. Ook moet een vaste baan weer de norm zijn, aldus de bond. Daarbij moeten werknemers meer grip op hun werktijden krijgen en gezond hun pensioenleeftijd kunnen halen.



,,Waarom verdient een thuiszorger, ober of distributiemedewerker minder dan veertien euro? Waarom verdient de CEO meer dan honderd keer wat de werknemer verdient? Top en aandeelhouders profiteren, terwijl er veel te weinig gaat naar de mensen die het werk doen", licht Zakaria Boufangacha, lid dagelijks bestuur FNV, de nieuwste looneis toe.



Hoewel de hoge looneis van dit jaar, de hoogste in 30 jaar tijd, bij lange na niet is ingewilligd, houdt de vakbond dus ook voor 2020 vast aan de vijf procent. De vakbond benadrukt dat er in zo'n tien cao’s, met name in de industrie, wel succes werd geboekt: daar werd een stijging van 4 tot 5 procent behaald.



Boufangacha: ,,Het is hoog tijd dat alle werkgevers kleur gaan bekennen. Gunnen ze hun werknemers een goede cao met goed werk en eerlijk inkomen? Of gaan ze door met het bedenken van trucjes om de lonen zo laag mogelijk te houden en zo min mogelijk belasting te betalen?”