FNV kondigt flinke acties aan na mislukken pensioenoverleg

,,We hebben er alles aan gedaan om een fatsoenlijke pensioen- en een fatsoenlijke AOW-regeling te treffen in dit land,” sprak Busker op het eigen hoofdkwartier circa duizend aanwezige FNV-leden toe. ,,Maar het is niet gelukt, de kloof tussen wat het kabinet kon bieden en wat wij eisen is te groot.”



Volgens de FNV-voorzitter is het nu tijd voor stap twee. ,,We moeten laten zien dat het ons als de FNV - maar ik zeg dit ook namens CNV en VCP, want de vakcentrales houden elkaar vast - samen menens is.” Terwijl hij die woorden sprak, riepen de leden luidkeels “Actie, actie, actie!”



De acties beginnen op 13 december: dan gaan de Nederlandse Politiebond (NPB) en FNV Havens zoals al eerder aangekondigd samen actievoeren op de Maasvlakte in Rotterdam. Havenarbeiders leggen dan 66 minuten het werk neer. Politiemensen in uniform steunen de actie.