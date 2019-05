FNV stapt naar rechter om cao voor personeel Picnic af te dwingen

De FNV spant een rechtszaak aan tegen online supermarkt Picnic. De vakbond eist via de rechter dat Picnic zich bij de cao voor supermarkten aansluit. De dagvaarding is vandaag de deur uitgegaan. Daarnaast voert het personeel komende maandag in het distributiecentrum in Utrecht actie voor een veiligere werkomgeving.

,,Er is veel onvrede bij de medewerkers van Picnic. Zowel bij de mensen die de boodschappen in de kratten doen als bij de bezorgers. Ze krijgen niet alleen weinig loon, maar een veelgehoorde klacht is ook dat ze weinig uren mogen werken, waardoor ze helemaal een schamel inkomen ontvangen. Daarnaast is veiligheid een belangrijke issue, denk bijvoorbeeld aan zware kratten of orderverzamelaars die kneuzingen oplopen, doordat hun hand klem komt te zitten. Picnic heeft met name op het punt van veiligheid beterschap beloofd en inmiddels een aantal zaken aangepast, maar in onze ogen nog lang niet genoeg’’, zegt FNV-bestuurder Karin Heynsdijk.

Merken

In Utrecht wordt komende maandag actie gevoerd om de eisen kracht bij te zetten. ,,Wat we gaan doen en hoe lang, laten we nog even in het midden, maar bij Picnic zullen ze het zeker merken’’, benadrukt Heynsdijk. Ook bij sommige bezorgers van de Picnic-boodschappen is er onvrede over de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf dat in 2015 werd opgericht.

,,Een paar weken geleden hebben we vanuit Ypenburg, hier is het grootste ophaalpunt van Picnic gevestigd, het werk anderhalf uur stilgelegd. Het zat ons echt tot hier. Er mag maximaal 20 kilo aan boodschappen in een krat, maar bij ons weegt-ie vaker 30 kilogram. Daarnaast zijn de autootjes waarmee we bezorgen, verre van ideaal. Ze trillen tijdens het rijden, waardoor de zijspiegels verschuiven en je zicht niet goed is’’, vertelt een bezorger die niet met zijn naam in de krant wil (‘dan ben ik zeker m’n baan kwijt’). Zijn naam is overigens wel bekend bij de redactie.

Volgens deze medewerker betaalt het uitzendbureau dat door Picnic wordt ingehuurd, regelmatig te laat uit. ,,We krijgen wekelijks ons loon, maar vaak een dag te laat. Dat is behoorlijk frustrerend.’’ Volgens hem en verschillende andere collega’s zijn er na de werkonderbreking een aantal contracten niet verlengd. ,,Toevallig drie collega’s die goed werk leverden, maar niet mochten blijven omdat ze niet in het plaatje van het bedrijf zouden passen. Tja, wij vermoeden iets anders. Vreselijk dat onze geliefde collega’s er zo worden uitgeknikkerd.’’

Hechte club

Zelf werkt hij bijna anderhalf jaar bij de online supermarkt. ,,We hebben een hechte club collega's, dat is het mooie van mijn baan. Maar dan moeten we niet worden weggestuurd. Het verloop is gigantisch, als je hier drie maanden werkt, is dat al veel.''



Picnic bezorgt inmiddels in ruim tachtig plaatsen boodschappen. In totaal werken er bij het bedrijf (op kantoor, in de vijf distributiecentra en in de bezorging) drieduizend mensen. Deze medewerkers dienen volgens de FNV onder de cao van de supermarkten te vallen, iets wat Picnic niet accepteert. ,,Daarom beginnen we een rechtszaak, helaas moet de rechter er aan te pas komen om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen’’, aldus FNV-bestuurder Heynsdijk.



Volgens Michiel Muller, mede-oprichter van Picnic, is de cao voor supermarkten totaal ongeschikt voor zijn bedrijf. ,,Wij zijn een online supermarkt en kennen geen vakkenvullers of caissières.’’ Tegelijk trekt Picnic zich de kritiek aan, dat zijn bedrijf niet onder een cao-regeling valt. Op zeer korte termijn komt het bedrijf met nieuws over een collectieve arbeidsovereenkomst naar buiten en wordt er hard gewerkt om klachten over veiligheid op te lossen.

Misbruiken

Muller: ,,We voeren constant gesprekken met onze mensen over wat er beter kan. Er is echt al veel gebeurd. Gisteren hebben we onze vierde dialoogsessie gevoerd met meer dan honderd medewerkers. Dan hoor je precies wat er goed gaat en wat beter kan. Dat werkt een stuk beter dan de FNV die ons bedrijf misbruikt om leden te werven. Van de drieduizend mensen die voor ons werken, zijn er geloof ik drie lid van deze vakbond, dat zegt genoeg.’’