FNV verwacht dat 750 DAF-medewerkers in Eindhoven het werk neerleggen

In 2015 en 2016 deden op latere momenten in het stakingstraject ook tussen de 800 en 1000 medewerkers van DAF mee aan acties die de cao-onderhandelingen kracht moesten bijzetten. Daardoor kon DAF op dergelijke dagen vaak maar op halve kracht draaien.

De vakbonden en werkgeversorganisatie FME liggen qua beoogde loonstijging ver uit elkaar. FNV Metaal wijst op de klinkende winsten in de sector en eist een groei met 3,5 procent voor het komende jaar met een minimumstijging van 1000 euro. De werkgevers bieden 1,4 procent voor 2018 en voor drie jaar een gemiddelde stijging met 2,5 procent. Onenigheid is er ook over de mate waarin bedrijven flexibiliteit qua werktijden mogen eisen. Derde hete hangijzer zijn regelingen voor ouderen waarmee die wat gas kunnen terugnemen en ruimte kunnen scheppen voor de instroom van jongeren.