FNV voert actie na mislukken pensioenoverleg

VIDEOVakbond FNV gaat actievoeren om zijn eisen op pensioengebied kracht bij te zetten. Voorzitter Han Busker zei zaterdag in Utrecht dat een akkoord over de hervorming van het pensioenstelsel op dit moment niet haalbaar is. ,,De kloof is veel te groot op dit moment”, zei hij.