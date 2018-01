FNV zet aanval in op groeiende flexibilisering

De FNV trapte afgelopen zaterdag af met een grote manifestatie in Utrecht. De bond zet de aanval in op de toenemende flexibilisering en de daarmee gepaard gaande uitholling van arbeidsvoorwaarden en beloning. ,,Werkenden zijn concurrenten van elkaar geworden: de een is goedkoper dan de ander,'' vatte FNV-voorzitter Han Busker het probleem samen.

Maak flexwerk daarom zo'n 40 procent duurder, zegt de bond. Dan wordt het voor werkgevers vanzelf aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. Omdat mensen in vaste dienst ook nog eens sociale premies betalen, blijft er ook meer geld over voor een fatsoenlijke verzorgingsstaat.

Op ramkoers

Het is de FNV ook een doorn in het oog dat bedrijven steeds minder belasting betalen en werknemers steeds meer. Met name multinationals kennen veel sluiproutes om nauwelijks belasting te hoeven betalen. Maar ook andere bedrijven profiteren van de lagere winstbelasting.

Daarnaast is de steeds hogere AOW-leeftijd een speerpunt voor de FNV. Eerder vroeg de bond al aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om een bevriezing van de AOW-leeftijd. Met name mensen in zware beroepen hebben het zwaar, volgens de bond. ,,We willen zekerheid voor mensen die op hun knieën naar hun AOW-leeftijd kruipen'', verwoordde Busker het.

Stoppen

Quote Wij willen dat vaste werknemers flexibel worden ingezet Woordvoerder VNO-NCW Deze groep moet ook gewoon op tijd kunnen stoppen met werken met een goed pensioen, vindt de FNV. Dat is nu vaak niet mogelijk, omdat veel mensen met zware beroepen geen hoog salaris hebben. Dat betekent dat het pensioen ook niet hoog is. Eerder stoppen met werken betekent een nog lager pensioen en dat kan voor veel werknemers met een zwaar beroep financieel niet uit.



Met de eisen lijkt de FNV op ramkoers te liggen richting de werkgevers. Die kwamen dit weekend met hun inzet voor het nieuwe cao-seizoen. En daarin pleiten de werkgevers, VNO-NCW en MKB-Nederland, juist voor meer flexibiliteit. Tegelijkertijd pleiten de werkgevers ook voor een betere verstandhouding met de vakbonden.



,,Ons standpunt over flexibel werken ligt niet zo ver af van dat van de FNV als het lijkt'', zegt een woordvoerder van VNO-NCW. ,,Wij pleiten vooral voor flexibiliteit binnen de bedrijven. Dat betekent dat vaste werknemers flexibel worden ingezet. Het is geen pleidooi om alles te flexibiliseren. Een bedrijf heeft bijvoorbeeld veel mensen in de productie, terwijl juist behoefte is aan onderhoudsmonteurs. Dan moeten de vaste mensen kunnen worden omgeschoold tot onderhoudsmonteur.''

Uitwassen aanpakken

Volgens de werkgevers verhoogt die interne flexibiliteit juist de baanzekerheid voor vaste mensen. Want flexibiliteit is hard nodig om in het internationale concurrentiegeweld mee te kunnen komen, zeggen de werkgevers. De plannen van de FNV om flexwerk zoveel mogelijk te vervangen door vast werk gaat de werkgevers te ver. ,,Pak de uitwassen van flexwerk aan. Maar laat de goedverdienende zzp'er die bewust voor zelfstandigheid heeft gekozen, met rust.''