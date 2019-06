Forfarmers stopt met veevoerproductie in Helmond

Dat heeft ForFarmers dinsdag bekendgemaakt. De coöperatie is langer bezig met een operatie om op de kosten te besparen. Productie wordt samengevoegd in bestaande fabrieken. Ook worden fabrieken aangepast en gemoderniseerd. Over de toekomst van de fabriek in Helmond stelt ForFarmers ‘dat nog geen beslissing is genomen over hoe de fabriek in de toekomst eventueel kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het bedienen van speciale segmenten'.