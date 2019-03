Forse groei bij Simac in Veldhoven door druk laatste halfjaar

VELDHOVEN - De laatste twee kwartalen van 2018 is er bij Simac zo hard gewerkt, dat topman Eric van Schagen het zijn mensen gunt dat de grootste druk er nu wat af gaat. „Bij ons is het najaar altijd wel de drukste periode, maar nu was het echt uitzonderlijk. Dat uitte zich voor veel van onze mensen in de noodzaak tot overwerken en in het inhuren van tijdelijke krachten. Dit laatste zorgde weer voor extra inspanningen van onze managers om dat allemaal te coördineren. Je voelde echt hoeveel druk erop stond.”

Die drukke periode is goed terug te vinden in de cijfers van het concern. De omzet steeg vorig jaar met 16 procent naar 259 miljoen euro. De nettowinst steeg licht naar 11 miljoen euro, zegt Van Schagen. „De stijging in de omzet hebben we bijna in zijn geheel bereikt door extra werk en maar voor een klein deel door de overname van twee bedrijven. Dat is echt een compliment voor onze mensen.”

Andere werkwijze

Volgens Van Schagen is de extra omzet ook gedeeltelijk te danken aan een andere werkwijze binnen de Nederlandse onderdelen van Simac. „Eerder werkten onze specialisten op bijvoorbeeld software voor het winkelbedrijf nogal separaat van die voor kantoorautomatisering. Nu werken die afdelingen meer samen in projectteams die worden samengesteld voor onze klanten. Dat zorgt voor een efficiëntere werkwijze en bovendien een hogere contractwaarde.” Van Schagen noemt als voorbeeld supermarktketen Jumbo, waarvoor het bedrijf de kassatechnologie, gekoppeld aan de voorraadregistratie verzorgt, inclusief innovaties zoals zelfscan kassa's.

Ook de Simac bedrijven in België, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk bereikten volgens Van Schagen een mooie groei en goede resultaten mede door investeringen in specialistische technologieën.

Karakter van familiebedrijf

De overnames die Simac deed, Aranea in Den Bosch en Wavetel in Frankrijk, blijven beperkt qua omvang, zo laat Van Schagen weten. „We willen ons karakter van een Nederlands familiebedrijf zoveel mogelijk behouden. Dat is ook de reden dat we ons buiten de Benelux niet op de totale dienstverlening op IT gebied storten, maar actief worden in niche markten.”