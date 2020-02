Forse groei van feestwinkels: ‘Door je te verkleden, ontsnap je aan de eenheidsworst’

De tijd is voorbij dat carnaval het belangrijkste verkleedfeest van het jaar is. Tegenwoordig gaat heel Nederland los bij themaconcerten, oktoberfeesten en halloweenparty’s. Verkleden is populair, dat blijkt ook uit het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de verkoop van feestartikelen.

Waren dit er in 2015 nog 495, het huidige aantal feestwinkels (zowel fysiek als online) bedraagt 777. Een stijging van ruim 50 procent in 5 jaar tijd, becijferde de Kamer van Koophandel. ,,Het is een soort guilty pleasure. Je durft ook meer als je verkleed rondloopt.’’

In de winkel van Sep Feestartikelen in Roosendaal hebben ze sinds kort een roaring twenties-hoek. Tweedpetten, driedelige kostuums, charlestonjurken. Wie even z'n best doet, loopt als dubbelganger van Tommy Shelby uit de Netflix-serie Peaky Blinders de winkel uit. ,,Mijn vader begon in 1963 met zijn feestwinkel en verkocht voornamelijk boerenkielen en rode zakdoeken aan carnavalsvierders. Nu zijn er het hele jaar door verkleedfeesten. Rond de jaarwisseling was er veel vraag naar roaring twenties-kostuums en dat trekt opnieuw aan door carnaval. Maar we zien ook een toename van bedrijfs- en themaparty's zoals Halloween, rockabilly en oktoberfeesten. Ook liften we mee op de Peaky Blinders-hype. Veel mannen vinden het geweldig zich uit te dossen als gangster, zoals hoofdrolspeler Tommy Shelby. Verkleden is een guilty pleasure, dan durf je ook net wat meer’’, legt Dennis Sep uit.

Tweede plaats

Sep combineert de fysieke winkel met een webshop. ,,Voor ons staat de webshop op de tweede plaats, we merken dat klanten op zoek zijn naar beleving, daarom komen ze bij ons langs. De stenen winkel is onze meerwaarde, daar investeren we in. Eigenlijk zijn we veel meer een lifestylezaak geworden. Als je alleen online actief bent, kun je die beleving niet geven en moet je extra aan de bak om omzet te maken. De concurrentie is zeker de laatste jaren erg groot geworden.’’

Volledig scherm Bij feestwinkel Sep in Roosendaal merken ze dat klanten niet alleen een carnavalsoutfit zoeken. Themafeesten zijn steeds populairder. © Foto: Ramon Mangold

Dat laatste beaamt Ilja Rexwinkel, eigenaar van Tuf-Tuf.nl; een Zaandamse webwinkel in feestartikelen en traktaties. ,,Ik draai de online winkel dertien jaar, maar merk goed dat er meer kapers op de kust zijn gekomen. Het zorgt ervoor dat je echt moet onderscheiden of, zoals wij, moet specialiseren. Wij richten ons nu veel meer op kinderfeestjes en populaire thema's als babyshowers en 21-diners.’’

Uit het handelsregister van de KvK blijkt dat er 5 jaar geleden 68 bedrijven waren ingeschreven als webwinkel in feestartikelen, dat aantal is gestegen naar 193 in 2020. Maar ook de stenen winkels blijven het goed doen; het aantal is in 5 jaar tijd gegroeid van 427 naar 584. De meeste bedrijven die handelen in feestartikelen bevinden zich in Zuid-Holland (178), Noord- Brabant (129) en Noord-Holland (119). De minste in Zeeland (18) en Groningen (19).

Diversiteit

Volgens Tuf-Tuf-eigenaar Rexwinkel is verkleden vooral onder jongvolwassenen populair. ,,Dat komt door de huidige ‘eenheidsworst’. Kijk naar het straatbeeld, zeker jongeren zien er bijna allemaal hetzelfde uit. We hebben, onder invloed van met name Instagram, een bepaald ideaalbeeld voor ogen. Hierdoor verdwijnt een stuk diversiteit in uiterlijk en dus ook in kleding. Dat kun je doorbreken door je te verkleden, bijvoorbeeld tijdens een festival of een themafeest. En dat doen we steeds vaker.’’

Volledig scherm Niet alleen de verhaallijn, ook de kleding uit de Britse Netflix-serie Peaky Blinders is populair. © EPA

Volledig scherm Zelfs honden krijgen een verkleedkostuum aan, zoals vorig jaar tijdens de Halloween Dogparade in Rotterdam. © Frank de Roo