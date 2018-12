Fotonica regio Eindhoven krijgt extra impuls met nieuw Europees project TU/e

De Eindhovense bedrijven Smart Photonics en Bright Photonics zijn twee van de zestien deelnemers in het project. De voor 2020 geplande fabriek van Smart Photonics is een van de plekken waar prototypes zullen worden getest van producten op basis van chips die werken met licht.

Het programma met een investering van 17 miljoen euro is het tweede Europese project op het gebied van fotonica waar de TU/e een leidende rol in heeft. Het eerste, dat is gericht op de ontwikkeling van nieuwe productietechnologie voor fotonische chips, werd begin deze maand aangekondigd. Dat omvat 14 miljoen euro.

Een tipje van de sluier van het tweede project is donderdag opgelicht. Aanleiding was de ondertekening van afspraken door overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland om in totaal 236 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van fotonica. Dat bedrag komt vrijwel overeen met de 242 miljoen die in juli werd genoemd in een actieplan dat door koepelorganisatie Photon Delta werd aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer.

Verwachtingen

De verwachtingen zijn hooggespannen over de potentie van fotonische chips die licht gebruiken in plaats van elektronen. Daardoor gebruiken ze minder energie en is de data-overdracht veel sneller. Dat levert onder meer snellere computers op. De markt voor fotonica zou wereldwijd honderden miljarden kunnen bedragen. In Nederland zou een industrie rond fotonica tot 2025 zo’n 4000 banen kunnen opleveren, waarvan de helft in de regio Eindhoven.

De samenwerkingspartners gaven donderdag inzicht in de financiering van de 236 miljoen euro die wordt uitgesmeerd over een periode van acht jaar. Uit de zogenoemde Regio Envelop van het Rijk komt ruim 34 miljoen euro. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek draagt 30 miljoen bij. De Provincie Noord-Brabant is goed voor 12 miljoen. De TU/e investeert 7 miljoen.