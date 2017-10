Franse auto’s bevestigen het vooroordeel: ze zijn onbetrouwbaar

VDL neemt aandelen verkoper in Scandinavië over

16:01 VALKENSWAARD - VDL Bus & Coach in Valkenswaard neemt het meerderheidsbelang in VDL Bus & Coach Nordic over die het Zweedse bedrijf Björks & Byberg had. Tot nog toe heeft VDL slechts een minderheidsbelang in deze verkooporganisatie van bussen in Scandinavië. De overeenkomst tot verkoop met de eigenaren van Björks & Byberg werd op de beurs Busworld in Kortrijk gesloten.