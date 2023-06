Fransen en Belgen grijpen in bij hoge supermarktprijzen, kabinet ziet geen noodzaak

In Nederland zal dat niet gaan gebeuren. ,,Op dit moment ben ik niet van plan aparte afspraken te maken met voedingsbedrijven over prijsverlagingen”, laat minister van Economische Zaken Micky Adriaansens weten aan Nu.nl . ,,In Nederland hebben we andere spelregels die we hierbij inzetten.” In Nederland kan de toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), ingrijpen als bedrijven te machtig worden en daardoor hun prijzen extreem verhogen.

Of het überhaupt nodig is om in te grijpen, is de vraag. Vorige week meldde marktonderzoeker GfK dat het kantelpunt bereikt lijkt. In de afgelopen twee jaar werd een kar gevuld met 55 zogenoemde basisproducten 30 procent duurder. In de eerste maanden van dit jaar werd dezelfde kar al een paar keer iets voordeliger. Het kantelpunt lijkt daarmee bereikt. Volgens GfK stabiliseren de prijzen en nemen ze in sommige gevallen lichtjes af.