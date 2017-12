'Fraude met cadeaukaarten is fluitje van een cent'

Het consumentenprogramma testte twaalf cadeaukaarten. In elf gevallen was het heel makkelijk om te frauderen. Het ging om kaarten van de VVV, Intertoys, HEMA, Prénatal, de Boekenbon, de Nationale Bioscoopbon, Fashioncheque, YourGift Card, Huis & Tuin cadeau, RestaurantCadeau en Beauty & Parfum cadeau.



Het frauderen werkt als volgt. Wie geen zin heeft om allerlei pasjes te bewaren, kan een app gebruiken om foto's van cadeaukaarten op te slaan. In de winkel kun je dan die app laten scannen om te betalen. Het is echter heel makkelijk om in winkels cadeaukaarten te fotograferen zónder ze te kopen. En met die foto's kon Kassa in de meeste winkels ook gewoon betalen. Dan moet het bewuste pasje natuurlijk wel verkocht zijn, maar dat is eenvoudig te checken. Je kunt de code op de kaart immers invoeren op de website van de winkel om te zien hoeveel saldo erop staat. Als er geld op staat, is het pasje dus verkocht.



Op veel cadeaukaarten staat als beveiliging overigens wel een pincode, verborgen achter een kraslaag. Maar die code wordt in de winkels volgens Kassa niet gevraagd. Bij H&M gebeurde dat wel en was een foto van het pasje niet genoeg; de kaart van de kledingketen was dan ook de enige waarmee niet te frauderen viel.