FS Kantoorinrichting uit Bergeijk overgenomen door De Projectinrichter

Oprichter Fer Smolders meent dat zijn bedrijf door de aansluiting bij De Projectinrichter sneller kan doorgroeien. "We krijgen toegang tot een veel groter assortiment", zegt hij. Tweede voordeel is dat de nieuwe eigenaar beschikt over een eigen montageafdeling. "Daardoor wordt het makkelijker om de groei op te vangen. Wij huurden zzp'ers in voor de montagewerkzaamheden." De Projectinrichter heeft vestigingen in Purmerend en Rotterdam. "Door de overname van FS kantoorinrichting zetten we een stap in een zich sterk ontwikkelende regio", stelt mede-eigenaar Peter Veer. "Van de aanvragen die we krijgen is 15 tot 20 procent afkomstig uit Zuidoost-Brabant. We hoeven daarvoor nu niet meer vanuit Purmerend of Rotterdam te komen." De nieuwe eigenaar handhaaft de naam FS kantoorinrichting. Fer Smolders (45) blijft als adviseur bij het bedrijf betrokken. De oprichter gaat daarnaast op zoek naar een andere uitdaging. ,,Ik kan weer iets nieuws doen. Dat past ook bij mij."