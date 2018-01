Fujitsu Glovia verhuist naar nieuwe campus BIC in Eindhoven

EINDHOVEN - Het in aanbouw zijnde Brainport Industries Campus (BIC) krijgt er een bewoner bij. Het is het bedrijf Fujitsu Glovia, dat uiterlijk 1 oktober verhuist van de Fellenoord in Eindhoven naar het nieuwe bedrijventerrein tussen Eindhoven Airport en de A2/A67.

Daar krijgt het de beschikking over een paviljoen van 400 vierkante meter in het Atrium, de grote gemeenschappelijke ruimte van het complex. In het atrium ontmoeten medewerkers van bedrijven elkaar die zich er ook vestigen, zoals KMWE, Anteryon, Softwareport en HTSC. Daarnaast is het ook de bedoeling dat hier vaak technische studenten van onder meer Summa en andere bezoekers komen.

Fujitsu Glovia verzorgt zogeheten ERP (Enterprise Resource Planning) software aan bedrijven in de toeleverende industrie. „Voor ons komen alle puzzelstukjes samen”, zegt manager Rob de Beule van Fujitsu Glovia. „Wij werken voor de maakindustrie en de BIC wordt het mekka hiervan. Verschillende klanten van ons worden onze buren en sinds vorig jaar draaien we ook mee in onderzoeksactiviteiten van Brainport Industries.”