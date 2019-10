Fusie dwarslaesie-bedrijf in Eindhoven met branchegenoot in VS

Twee sporen onderzoek

In de hoofdvestiging in Eindhoven werken inmiddels 55 mensen en in Lausanne circa 10. Volgens Deckers werken er na de fusie 75 tot 80 mensen bij het bedrijf. „Dankzij de financiële injectie kunnen we de komende tijd het aantal werknemers verder uitbreiden. Bovendien starten we een vestiging in de buurt van Boston in de Verenigde Staten. We hopen hierdoor sneller onze technologie in klinische studies en in de praktijk te testen. We hopen in 2021 met deze studies zowel in de VS als in Europa te beginnen. Dan duurt het in de VS nog twee en hier in Europa minimaal drie jaar voordat er goedkeuring is om onze producten op de markt te brengen.”