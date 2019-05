Fusie staalreus ThyssenKrupp met Tata Steel afgeblazen

Er gingen al langer geluiden rond over het mislukken van de fusie tussen de Europese activiteiten van Tata Steel, waartoe ook de fabrieken in IJmuiden behoren, en ThyssenKrupp. Het fusiebedrijf zou volgens Brussel een te groot marktaandeel krijgen.



Topman Guido Kerkhoff van ThyssenKrupp zou nu heil zien in een structuur met een houdstermaatschappij, oftewel een centrale organisatie. De lifttak krijgt mogelijk een aparte notering op de beurs, los van de staalactiviteiten.



Onder druk van aandeelhouders werd in september nog een strategie uit de doeken gedaan om twee ThyssenKrupp-divisies te creëren. Onder de divisie Industrials zouden naast de lifttak ook de auto-onderdelendivisie en de technische installatie-eenheid vallen. Bij Materials zouden de handel in materialen en de scheepsbouw worden ondergebracht. Door die plannen wordt nu naar verluidt een streep gezet, mede omdat de huidige waardering van het aandeel ThyssenKrupp deze stap onpraktisch zou hebben gemaakt.



Tata Steel benadrukte onlangs nog het belang van een succesvolle samensmelting van de divisies. De aandacht van het Indiase bedrijf zou na de Europese deal, volledig naar de thuismarkt kunnen gaan. In India wil Tata verder groeien, onder meer door capaciteitsuitbreiding en overnames. Het niet doorgaan van de fusie kan groei in India belemmeren.



Eerder vanochtend waren er al geruchten dat de fusie zou klappen. Beleggers in Tata schrokken van het bericht. Het aandeel van de staalreus raakte op de beurs in India 7 procent aan beurswaarde kwijt. ThyssenKrupp noteerde in Frankfurt bijna 10 procent hoger.