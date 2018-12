Gaat de ozb omhoog of omlaag? Check het hier

Mensen met een eigen huis zien volgend jaar hun onroerendezaakbelasting (ozb) met gemiddeld 2,2 procent stijgen tot 289 euro. Dat verwacht Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van zijn vandaag uitgebrachte steekproefonderzoek. De hoogte van de ozb verschilt sterk per gemeente. Zo is in Nijmegen de ozb maar liefst vier keer zo hoog als in Den Haag.

Eigen Huis verzamelde in 111 gemeenten de tarieven voor volgend jaar en vergeleek die met dit jaar. De belangrijkste conclusie: in 87 gemeenten valt de ozb komend jaar hoger uit. Het meest extreem is de stijging in de gemeente Cuijk. Daar stijgt de gemeentelijke woonlast met 32 procent. Doordat de verhoging in 2018 ook al fors was, zijn huiseigenaren in twee jaar tijd maar liefst 110 euro meer gaan betalen aan ozb.

Ook in de Limburgse gemeenten Sittard-Geleen en Brunssum gaat de ozb volgend jaar met ruim 20 procent hard omhoog. In Sittard-Geleen betalen huiseigenaren volgend jaar gemiddeld 373 euro gemiddeld en dat is 68 euro meer dan dit jaar. In Brunssum is de stijging gemiddeld 50 euro.

Het risico dat huiseigenaren via de ozb moeten opdraaien voor begrotingstekorten zal alleen maar toenemen, waarschuwt Eigen Huis. Gemeenten en huiseigenaren zullen de komende jaren onder andere grote investeringen moeten doen om wijken en woningen ’van aardgas los’ te maken. ,,De ozb mag niet het stopmiddel zijn om financiële gaten in de energietransitie te dichten’’, aldus Rob Mulder van Eigen Huis.

Daling

Als het aan de belangenclub voor huizenbezitters ligt, komt er een ander belastingsysteem, waarbij zowel huurders als eigenaren via een algemene ingezetenenheffing meebetalen. Overigens gaat lang niet in alle gemeenten de ozb omhoog. Zo gaan huiseigenaren in 25 van de onderzochte gemeenten volgend jaar juist minder betalen. De grootste daler is de gemeente Asten, waar de ozb daalt van 317 euro naar 290 euro (-8 procent). De gemiddelde verhoging van de ozb blijft voor het tweede jaar op rij onder de verwachte inflatie van 2,5 procent, meldt Eigen Huis verder.