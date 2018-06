Gas en licht tientjes duurder per 1 juli

Veiligheid en sportivi­teit met de GoLiveClip uit Leende

14 juni LEENDE - Een actieve, vitale en veilige levensstijl: daar staat Katja Verbeek (37) voor. Met het prijswinnende product GoLiveClip probeert zij die manier van leven over te brengen op anderen. Het bedrijf daarachter, Gociety Solutions, is gevestigd in Leende.