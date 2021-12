Gasprijs vandaag opnieuw omhoog door zorgen om Rusland en Oekraïne

De gasprijs is vandaag verder gestegen. De spanning tussen Rusland en Oekraïne maakt handelaren nerveus. Zij houden de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne scherp in de gaten. Een conflict in het gebied zou de levering van gas naar Europa onder grote druk zetten.

De prijs voor een megawattuur gas op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs steeg naar 122,92 euro. Dat is bijna 6 procent meer dan gisteren, toen de gasprijs al met 10 procent steeg. Het is de hoogste prijs sinds in oktober een piek van meer dan 162 euro werd bereikt.

De Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten vrezen dat Rusland plannen maakt om Oekraïne aan of zelfs binnen te vallen. Moskou heeft vele duizenden militairen bijeengebracht in de grensstreek. Daar komt bij dat de gasvoorraden in Europa, in aanloop naar de winter waarin de vraag altijd hoger is vanwege de kou, minder goed gevuld zijn dan normaal.

Nord Stream 2

Duitsland dreigde onlangs de belangrijke gaspijplijn Nord Stream 2 in te zetten om Rusland te straffen als het land Oekraïne binnenvalt. In het geval van een nieuwe escalatie in Oekraïne, mag Rusland de Nord Stream niet in gebruik nemen. Handelaren vrezen al langer dat de nieuwe gaspijpleiding, die van Rusland naar Duitsland door de Baltische zee en buiten Oekraïne gaat, deze winter niet meer in bedrijf wordt genomen.

Dat is omdat de Duitse autoriteiten de benodigde certificaten en vergunningen nog niet hebben verleend. De aanleg van de pijplijn liep al veel vertraging op door sancties van de VS.

