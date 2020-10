Gat in de markt gevonden, maar geen bank die erin gelooft? Vijf alternatieven om geld te lenen

Philips schaakt met Pep­si-powervrouw een van de invloed­rijk­ste zakenvrou­wen ter wereld

27 oktober EINDHOVEN - Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke zakenvrouwen ter wereld. Indra Nooyi (65) is vaak in één adem genoemd met vrouwen als Angela Merkel en Melinda Gates. Ze gaat toezicht houden op het werk van Frans van Houten. De voormalige baas van frisdrank- en snackreus PepsiCo is door Philips gestrikt als lid van de raad van commissarissen.