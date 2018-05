Gebruik iDEAL groeit fors door Tikkies

Eindhoven krijgt de eerste 3D-geprinte woningen

6:00 EINDHOVEN - De eerste 3D-geprinte woningen van beton staan straks in Eindhoven. In 2019 verrijst de eerste in Bosrijk, Meerhoven. De andere vier volgen op gezette tijden, zodat de ervaringen van de bewoners steeds in de volgende kunnen worden meegenomen.