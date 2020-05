Gedupeerde reizigers wachten al maanden op voucher of geld en eind is nog niet in zicht

Boekingssites erkennen de problemen en zeggen alle zeilen bij te zetten om klanten te helpen. Zij treden als bemiddelaar op tussen de luchtvaartmaatschappij en de klant en verhalen de schade namens de klant. ,,Door de grote hoeveelheden getroffen reizigers en het feit dat iedere luchtvaartmaatschappij zijn eigen beleid hanteert, kost het ons veel tijd om voor iedere klant een passende oplossing te vinden”, legt woordvoerder Casper van Diemen van Vliegtickets uit.



Vliegtickets heeft tot dusver ruim 20.000 mailtjes en 10.000 telefoontjes te verwerken gekregen. Daarvan staan er nog zo’n 4500 vragen open, laat het bedrijf weten. Ook bij Cheaptickets hebben ze veertig keer meer wijzigingen of annuleringen te verwerken dan normaal. Dat bedrijf heeft de telefoonlijnen afgesloten en is alleen nog per mail bereikbaar, naar eigen zeggen om zo beter en gerichter mensen te kunnen helpen en eerst de urgentste zaken af te kunnen handelen. ,,We reageren later dan klanten van ons gewend zijn op vragen en verzoeken. We betreuren dat ten zeerste en zetten alles in het werk om mensen te helpen”, reageert woordvoerster Annick van Dyck.