Geen gedwongen ontslagen bij Tata Nederland

De Europese fusie van staalconcern Tata Steel en branchegenoot ThyssenKrupp kost in Nederland naar schatting zo'n 300 tot 400 banen. Er zal evenwel niemand ontslagen worden, want het banenverlies moet op te vangen zijn met natuurlijk verloop. Dat heeft de directie van Tata Steel Nederland toegezegd aan vakbond FNV.

Volgens FNV-bestuurder Aad in 't Veld zijn de onderhandelingen met de directie nog niet klaar. Er ligt dus nog geen akkoord, maar wat betreft de werkgelegenheid zitten vakbond en directie inmiddels al wel op één lijn. Over de arbeidsvoorwaarden van de circa 10.000 Tata-werknemers in Nederland wordt volgende week verder gesproken.

Bij het personeel leefden grote zorgen dat de voorgenomen fusie hier heel veel banen zou gaan kosten, met gedwongen ontslagen tot gevolg. Dat laatste is nu niet aan de orde, benadrukt In 't Veld. Volgens hem is toegezegd dat er in ieder geval tot 2026 geen gedwongen ontslagen vallen.

Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, en het Duitse Thyssenkrupp voegen hun Europese staalactiviteiten samen. Ze verwachten dat er in heel Europa de komende jaren 4.000 banen verloren gaan: 2.000 bij de productietak en 2.000 bij de administratieve tak. Die zullen gelijkmatig verdeeld worden over de twee bedrijven, zo maakten zij bekend in een gezamenlijke verklaring.

IJmuiden

Wat de gevolgen zijn voor banen in IJmuiden, is niet bekend. De vakbonden zeggen alles op alles te zetten om gedwongen ontslagen te voorkomen. ,,Wij zijn tegen de voorgenomen fusie vanwege het grote banenverlies en zullen er alles aan doen om die te voorkomen. Ook acties zijn daarbij niet uitgesloten'', zo verklaarde FNV-bestuurder Aad in 't Veld eind september.

Tata Steel Nederland telt nu ruim 11.000 werknemers. De meesten daarvan — zo'n 9.000 mensen — werken in IJmuiden. De staalbedrijven verwachten in de eerste jaren na de fusie vooral te kunnen besparen door het samenvoegen van researchafdelingen, verkoopafdelingen en een gezamenlijke inkoop. Dat moet op termijn een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van 400 en 600 miljoen euro.