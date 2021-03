Geen gefotoshop of ‘normaal’ meer op verpakking en in reclames verzorgingsproducten Unilever

,,We weten dat alleen het verwijderen van het woord ‘normaal’ niet het probleem oplost, maar we geloven dat het een belangrijke stap is in de richting van een meer inclusieve definitie van schoonheid”, zegt Sunny Jain, hoofd van Unilevers afdeling voor schoonheid en persoonlijke verzorging.



Vanaf maart volgend jaar zal het woord ‘normaal’ niet meer voorkomen om haartype of huiskleur te omschrijven op zo’n tweehonderd schoonheids- en verzorgingsproducten van Unilever. Wereldwijd gaat het om meer dan honderd producten waarvan de verwijzing naar huidskleur of haartype wordt aangepast.