Geen kentering op huurmarkt: in de vrije sector blijven prijzen stijgen

Door schaarste blijven de huurprijzen van nieuw te betrekken vrijesectorwoningen stijgen. Van een kentering, zoals op de koopwoningmarkt, is in de vrijehuursector geen sprake, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van woningplatform Pararius.

In de vijf grootste steden en in 75 procent van de middelgrote steden zijn de de huren voor nieuwe bewoners opnieuw gestegen. Volgens de jongste inventarisatie van Pararius lagen de huren in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan een jaar geleden.

Den Haag spant de kroon. Daar stegen huurwoningen met 6,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De vierkantemeterprijs kwam er voor het eerst boven de 18 euro uit: nieuwe huurders betaalden 18,19 euro per vierkante meter per maand.

Ook in Amsterdam stegen de prijzen het eerste kwartaal. Nieuwe huurders betaalden 5,8 procent meer voor een woning in de vrije sector, wat neerkomt op 25,68 euro per vierkante meter per maand. In Rotterdam, waar vrijesectorhuurwoningen 4,8 procent duurder werden ten opzichte van een jaar geleden, betaalden nieuwe huurders gemiddeld 17,91 euro per vierkante meter per maand.

In Eindhoven steeg de vierkantemeterprijs naar 17,28 per vierkante meter per maand, wat neerkomt op 2,3 procent meer dan een jaar geleden. Utrecht kende procentueel gezien een prijsstijging van 1,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Een huurwoning in de vrije sector kostte 19,83 euro per vierkante meter per maand.

Middelgrote steden

Niet alleen in de grootste steden, maar ook in veel middelgrote steden blijven de huren in de vrije sector stijgen. Volgens de nieuwste Huurmonitor van Pararius gingen de huren in bijna 75 procent van de middelgrote steden omhoog. Directeur Jasper de Groot van Pararius kijkt er niet van op. ,,Dit ligt in de lijn der verwachting als je kijkt naar de opeenstapeling van belastinghervorming en regels waarmee verhuurders zich geconfronteerd zien, met daarbovenop nu weer de volgende kabinetsplannen voor de verregaande regulering van de huurmarkt.”

Door plannen van minister Hugo de Jonge om een groot deel van de vrijehuursector te reguleren, kunnen straks zo’n 327.500 vrijesectorhuurwoningen terugvallen naar het sociale huursegment. Dit is de helft van het totale aantal vrijesectorwoningen. De Groot: ,,Die plannen leiden ertoe dat in grote steden steeds meer verhuurders afstand doen van hun woningen. Dat maakte de schaarste alleen maar groter.’’

De Groot gaat er om die reden vanuit dat de huren niet zullen dalen, zoals nu gaande is op de koopwoningmarkt. Recent meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat koopwoningen in februari voor het eerst in negen jaar goedkoper waren dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens ging het negen jaar lang tot augustus 2022 in een vrijwel rechte lijn omhoog, maar sindsdien dalen de prijzen van bestaande woningen. Vergeleken met het dal in juni 2013 zijn de prijzen van bestaande woningen in februari nog altijd ruim 90 procent hoger.

Intussen waarschuwt het IMF voor al te sombere verwachtingen over de huizenmarkt. Door de dalende huizenprijzen bestaat het gevaar dat mensen hun verwachtingen hierop aanpassen en er automatisch van uitgaan dat de huizenprijzen in de toekomst verder blijven dalen. Volgens de Nederlandse bewindvoerder Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan een zelfversterkend effect optreden, waarbij de huizenprijzen nog verder dalen doordat mensen denken dat ze gaan dalen.

Dat de situatie op de huizenmarkt in korte tijd is omgeslagen, heeft te maken met de stijgende hypotheekrente. Hilbers denkt wel dat er op een bepaald moment weer een einde aan de daling komt, doordat er nog altijd sprake is van een woningtekort. ,,Die krapte aan de aanbodkant zal op een gegeven moment toch een rem zetten op de prijsdaling.’’

