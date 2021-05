Geheime informatie grote bedrijven steeds vaker op straat

Recordom­zet voor Crocs: ‘Staan voor an­ti-mo­de, daar zijn altijd liefheb­bers voor te vinden’

3 mei Met de lancering van Crocs met plateauzolen en zelfs een knalroze stiletto met gaten, hielp het hippe modemerk Balenciaga een paar jaar geleden flink mee aan de comeback van de rubberen klomp. Maar het is vooral de huidige coronapandemie die ervoor zorgt dat het comfortabele schoeisel populairder is dan ooit. ,,Stiekem vinden we ze verschrikkelijk, maar bijna iedereen heeft een paar Crocs in huis.’’