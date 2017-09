Gejan Starink van Panasonic in Best is andere baas in ander land

BEST - Zijn loopbaan van 27 jaar bij de verkoopvestiging in Best van Panasonic Electric Works voor West-Europa voerde Gejan Starink (65) langs veel verschillende culturen. Bij zijn afscheid - vrijdag is zijn laatste werkdag - kan hij dan ook mooi verhalen.

Over de vele rechtszaken die hij moest voeren in Frankrijk. ,,Medewerkers ontslaan is er bijna onmogelijk. Een medewerkster die overbodig werd, hadden we vacatures op andere vestigingen in Europa aangeboden. Toch moesten we een forse vergoeding betalen. We waren een openstaande vacature in de Verenigde Staten vergeten."

Over de Zweden. ,,Heel vriendelijk, netjes en buigzaam. En ze kunnen heel hard werken, maar wel binnen hun tijd."

Sensoren

In Best begon hij in 1990 op nul. Nu werken daar 27 mensen aan verkoop en engineering van componenten als schakelaars en sensoren, maar ook geavanceerde camerasystemen voor industriële productieprocessen.

Starink zette een vestiging op in Frankrijk met inmiddels 20 medewerkers en een kantoor in Zweden.

Jarenlang woonde hij deels in Parijs. In de afgelopen vijf jaar verbleef hij vaak in Duitsland. In opdracht van het Europese hoofdkantoor in München reorganiseerde hij de verkoopvestigingen in een tiental landen in Europa. Een deel van hun verantwoordelijkheden werd naar de hoofdvestiging overgeheveld. ,,Dat was geen leuke boodschap. Je probeert te laveren tussen wat de baas in Duitsland wil en wat de lokale mensen voor ogen hebben. We hebben altijd wel water bij de wijn kunnen vinden."

Model

Het bedrijf in Best gaat nu als model voor andere vestigingen fungeren. Van meet af aan voegde Starink engineering toe aan de verkoopactiviteiten. Met tien toeleveranciers voor productie en testen wordt intensief samengewerkt. Producten kunnen lokaal worden aangepast. Ontwerp is vaak nodig omdat de te leveren producten onderdeel zijn van een groter systeem. ,,De klant vraagt bovendien steeds meer om een oplossing dan om een product."

Dat de Nederlandse vestiging daarin vooroploopt, heeft ook alles met cultuurverschillen te maken. ,,Wij zijn een beetje eigenwijs. Als wij kansen zien dan proberen we die te pakken. Voordat ze in Frankrijk zover zijn dat ze een voornemen werkelijk gaan uitvoeren, ben je een paar jaar verder."

In Frankrijk was hij 'een andere baas dan hier'. ,,Daar moet je duidelijk piketpaaltjes slaan, anders lopen ze links en rechts langs je heen."