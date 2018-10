Gekte op de woningmarkt? Deze Brabanders krijgen hun huis maar niet verkocht

Producent van koelmachi­nes met Philips technolo­gie in Son failliet

11:53 SON - Stirling Cryogenics, het bedrijf in Son dat apparaten produceert die tot extreme koude kunnen koelen, is bankroet. De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag het faillissement over het bedrijf uitgesproken. Stirling Cryogenics was begin jaren ‘90 één van de bedrijven die afsplitste van Philips. Er werkten volgens curator Geurt te Biesebeek 40 tot 50 mensen.