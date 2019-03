Geld lenen aan je kinderen: zo voorkom je pijnlijke situaties

Oud-top­man KLM: We schoven moeilijke dossiers na fusie met Air France expres voor ons uit

16:06 In de eerste jaren na de fusie tussen KLM en Air France in 2003 zijn een aantal moeilijke dossiers bewust vooruit geschoven. Vragen over verdere integratie van bijvoorbeeld de financiële afdelingen van beide bedrijven, en over een samengaan van de vloot, zijn destijds bewust uit de weg gegaan. Dat zegt Leo van Wijk, tussen 1997 en 2007 topman van KLM in een interview met Zakenreis.nl.