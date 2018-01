Geld nodig voor een start-up? Dit zijn de belangrijkste suikerooms

Ruchtbaarheid

De ranglijst op list.angelacademy.nl/ is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie. ,,Het vormt nog geen compleet beeld. Het is een begin. Tot nu was er geen overzicht van het investeerderslandschap in Nederland. We verwachten het steeds nauwkeuriger te maken.''



In Nederland geven investeerders nog te weinig ruchtbaarheid aan wat zij doen, zegt medeoprichter Ohad Gilad. ,,In tegenstelling tot in Amerika. Het zit nog niet in onze aard. Investeerders zouden trots moeten zijn op wat zij doen en die trots uitdragen.''