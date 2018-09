Geld voor plasmapleister uit Eindhoven voor chronische wonden

Plasmacure wil niet zeggen hoe hoog de financiering is, maar volgens oprichter Bas Zeper gaat het om serieuze investeringen. De financiering is bijeen gebracht door privé investeerders, zorgverzekeraars en Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. De laatste is mede ingestapt omdat het Eindhovense bedrijf in de omgeving van het Radboud Academisch Ziekenhuis in Nijmegen klinische tests met de pleisters gaat doen.

De speciale pleisters zorgen voor een laagje plasma op de wond dat met elektrische pulsen wordt opgewekt. De eerste focus ligt voor het bedrijf op chronische voetwonden voor patiënten met suikerziekte. De behandeling van chronische wonden belast volgens Plasmacure het Nederlandse zorgbudget met 2 miljard euro per jaar. Met behulp van de hightech pleister kunnen de wonden kleiner worden of helemaal genezen.

Volgens Zeper wordt de financiering ook gebruikt om het apparaat zo aan te passen dat de elektronische pleister ook thuis door patiënten kan worden gebruikt. „Deze financiering is erg belangrijk voor ons, omdat het ons in staat stelt om ons product op de markt te brengen. Het is voor mensen die het nodig hebben en voor wie er op dit moment geen echte oplossing is. We beseffen dat we deze mensen echt kunnen helpen en dat voelt geweldig.”