Geldropse leverancier voor zwembaden Pomaz komt in Vlaamse handen

Pomaz is marktleider in Nederland. Het bedrijf levert wel 15.000 verschillende producten aan installateurs van zwembaden. ,,Voor zowel privé- als publieke zwembaden", zegt directeur Roy Peeters van Pomaz.

Opdrachtgevers zijn onder meer Laco, Landal Greenparks en Sportfondsenbad. De openbare baden zijn goed voor ongeveer van een kwart van de omzet. De privébaden leveren de grootste bijdrage. ,,Het is een meer grillige markt. De publieke sector is stabieler", legt Peeters uit.

De verkoop van privé zwembaden had te lijden van de economische crisis. Banken wilden er in die tijd geen financiering meer voor verstrekken. Volgens Peeters is de markt inmiddels weer aangetrokken. Pomaz levert zijn producten voor nieuwe privébaden, maar haalt ook omzet uit de vervanging van bestaande zwembaden.

Als gevolg van de overname door de Pollet Pool Group kan Pomaz de krachten bundelen met de marktleider in België. ,,Als marktleider in de Benelux denken we een vuist te kunnen maken tegen de grote concerns in onze branche. Die zijn de laatste tijd door overnames ontstaan.”

Pomaz is in 1977 in Geldrop opgericht. Het bedrijf heeft 25 medewerkers en is goed voor een jaaromzet van ongeveer 16 miljoen euro.

Pollet Pool Group is op Europese schaal actief. Het concern levert ook aan zwembadbouwers in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Frankrijk en Zwitserland. Het heeft acht bedrijven, waaronder het in 2016 overgenomen Aquadeck in Budel. Aquadeck is fabrikant van automatische ‘rolluik’ afdekkingen. Pomaz had die nog niet zijn assortiment. Voor de zwembaden zelf heeft de Pollet Pool Group in Niveko een eigen fabrikant in de groep.

De Vlaamse branchegenoot is onderdeel van de Pollet Goup van de familie Pollet. De groep is behalve in de zwembadsector ook actief in waterbehandeling en de medische sector. Het bedrijf uit Waregem heeft meer dan 1200 medewerkers bij veertig bedrijven, die zijn vertegenwoordigd in veertien landen.