‘Geldtransporteur SecurCash bankroet’

Het bedrijf regelt onder meer het ophalen van geld uit winkels. Op die markt zijn maar een paar grote spelers en de concurrentie is hevig. Volgens de CNV’er is het SecurCash niet gelukt om in deze situatie het hoofd boven water te houden. Het vervoer van en naar de geldautomaten wordt buiten het faillissement gelaten.

De Ridder verwacht dat er later op vandaag een curator wordt aangesteld. Die moet dan gaan onderzoeken of er nog een doorstart mogelijk is. Er zou onlangs al met partijen zijn gesproken over een voortzetting van de activiteiten, maar toen haakten die partijen af omdat SecurCash veel schulden heeft.