Gele hesjes laten Franse economie krimpen

De acties overal in Frankrijk missen hun weerslag op de economie niet. De graadmeter die de activiteit in de Franse industrie en dienstensector meet, zakte volgens een voorlopige schatting in december naar 49,3. Dat is bijna 5 punten minder dan de 54,2 in november en daarmee de scherpste daling sinds 2011. Economen verwachtten dat de economische bedrijvigheid slechts licht zou afzwakken.



De Franse economie groeide het eerste kwartaal van dit jaar 0,4 procent, van april tot en met juni 0,2 procent en weer 0,4 procent van juli tot en met september. Of de economie in het belangrijkste laatste kwartaal negatief wordt, blijkt volgende maand. Een stand van 50 of minder, die bovengenoemde graadmeter laat zien, duidt op krimp.



De gele hesjes demonstreren sinds half november overal in Frankrijk. Ze eisen meer koopkracht en zijn tegen de hervormingen van de Franse regering. Met name de geplande verhoging van de dieselaccijnzen schoten in het verkeerde keelgat.



verder lezen na de foto