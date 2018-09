Gemeente moet open zijn over berekening woz-waarde

NXP neemt leveran­cier van autocommu­ni­ca­tie over

10:49 EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven heeft het Amerikaanse Omniphy overgenomen. Dit bedrijf is leverancier van zogeheten ethernetsystemen, technologie om computerdata in de auto te verspreiden. Volgens NXP is deze vorm van snelle autocommunicatie nodig om zelfrijdende auto's mogelijk te maken.