Gemiddelde hypotheek nog nooit zo hoog

Vooral voor starters is het door de oplopende huizenprijzen lastig om de koopwoningmarkt te betreden. De gemiddelde hypotheeksom voor die groep kwam uit op 232.000 euro, 3 procent meer in vergelijking met voorgaande meetperiode.

De onderzoekers concluderen dat vooral doorstromers profiteren van de opleving van de woningmarkt. In het derde kwartaal werden in totaal 87.000 hypotheken verkocht. Dat is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Samen met de groei van de gemiddelden hypotheeksom zorgde dit voor een totale hypotheekomzet van 25,1 miljard euro. Dat betekende een stijging van 6 procent op kwartaalbasis en gelijk aan het niveau van 2008.