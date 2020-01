Geplaagd Boeing maakt eerste testvlucht met nieuwe 777X

Puckababy uit Bergeijk in Belgische handen

24 januari BERGEIJK - Slaapzakken en wikkeldekentjes van Puckababy uit Bergeijk liggen op heel wat babykamers in de Benelux. Oprichtster Sandra Bottram – De Louwere hoopt nog meer baby’s beter te laten slapen. Daarom vindt ze het tijd voor de volgende stap. Puckababy komt per direct in Belgische handen.